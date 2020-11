Portugal vence Chipre na pré-qualificação para o Mundial de basquetebol de 2023

Na primeira de duas rondas concentradas em Matosinhos, à porta fechada, devido à pandemia da covid-19, a formação das `quinas`, que ao intervalo já liderava por 44-33, somou o segundo triunfo, depois do 70-62 à Albânia, em Albufeira, em 20 de fevereiro, e do desaire, quatro dias depois, na Bielorrússia, por 72-56.

A formação das `quinas` reforçou o segundo lugar, com cinco pontos, contra seis da líder Bielorrússia, que bateu hoje a Albânia por 90-50. Os albaneses, que defrontam Portugal no sábado, são terceiros, com quatro, e os cipriotas quartos, com três.