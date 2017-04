Rockets vencem Thunder e dão mais um passo na NBA

Mário Aleixo - RTP 26 Abr, 2017, 10:21 | Basquetebol

O Houston Rockets qualificaram-se para as meias-finais da Conferência Oeste da NBA depois de afastarem os Oklahoma City Thunder.



No quinto confronto entre as duas formações, os Rockets somaram o quarto e decisivo triunfo, guiados pela grande figura da equipa, James Harden, que contribuiu com 34 pontos, oito ressaltos e quatro assistências.



Lou Williams, com 22 pontos e cinco ressaltos, e Patrick Beverley, com 15 pontos e oito ressaltos, foram os dois jogadores de Houston a secundar Harden.



Do outro lado, Russell Westbrook ficou a uma assistência de registar mais um triplo-duplo, de nada valendo aos Thunder os 47 pontos, 11 ressaltos e nove assistência da maior estrela da equipa.



Pelos visitantes, outros três jogadores conseguiram dois números na pontuação, embora muito distantes da quase meia centena de Westbrook: Alex Abrines (11), Tak Gibson (10, mais oito ressaltos) e Victor Aladipo (10 pontos e seis ressaltos).



Nas meias-finais, os Rockets defrontarão o vencedor do confronto entre San Antonio Spurs e Memphis Grizzlies.



San António a uma vitória do apuramento



Os Spurs colocaram-se a uma vitória do apuramento depois de vencerem, também na terça-feira, a equipa de Memphis, por 116-103.



Kawhi Leonard, com 28 pontos e seis assistências, e Parry Mils, com 20 pontos, foram as maiores figuras dos Spurs, que também tiveram a colaboração dos veteranos Tony Parker (16 pontos e seis assistências) e Manu Ginobili (10 pontos), bem como David Lee (11 pontos e oito ressaltos).



Pelos Grizzlies, esteve em maior destaque Mike Conley, com 26 pontos, seguido de Marc Gasol, com 27 pontos, sete assistências e cinco ressaltos.



No outro jogo de terça-feira, também para a primeira ronda da Conferência Oeste, os Utah Jazz ficaram a uma vitória das meias-finais, depois de baterem pela terceira vez os Los Angeles Clippers, por 96-92.



Pertenceu a Gordon Hayward a melhor exibição dos visitantes, com 17 pontos e oito ressaltos, enquanto pelos Clippers o protagonismo foi repartido por Chris Paul (28 pontos e nove assistências) e JJ Redick (26 pontos).