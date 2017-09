Rússia bate Grécia e está nas `meias` do Eurobasket

Lusa 13 Set, 2017, 19:14 | Basquetebol

Os gregos viraram na frente o primeiro período (24-17) e também os dois seguintes (37-31 e 53-51), mas já em perda para os russos, que ganharam o segundo por 14-13, o terceiro por 20-16 e o derradeiro por 23-16, fechando com cinco pontos à maior.



O equilíbrio durou, no entanto, quase até final, sendo que, a perder por 68-66, o conjunto helénico teve dois ‘triplos’ para voltar à liderança, que Kostas Sloukas, primeiro (a 1.57 minutos do fim) e Nick Calathes, depois (a 1.09), desperdiçaram.



A Rússia sobreviveu e assegurou um lugar nas ‘meias’, liderada por Alexey Shved, que só acertou sete de 22 ‘tiros’ de campo, por culpa de dois em 11 nos ‘triplos’, e cometeu sete ‘turnovers’, mas acabou o jogo com 26 pontos e cinco assistências.



O poste Timofey Mozgov foi também determinante na vitória do ‘cinco’ de Sergey Bazarevich, com 15 pontos – seis em oito nos lançamentos de dois – e 10 ressaltos, enquanto Andrey Vorontsevich contribuiu com oito pontos e 12 ressaltos.



Na seleção grega, que pagou muito caro os míseros 50 por cento nos lances livres (10 em 20), destaque para os 25 pontos, sete assistências e cinco ressaltos de Calathes e os 19 pontos e cinco ressaltos de Georgios Printeziz.



A Rússia fica agora à espera do adversário na meia-final de sexta-feira, que sairá do embate entre Itália e Sérvia.



Na quinta-feira, realiza-se a primeira meia-final, entre a detentora do título Espanha, que bateu nos quartos de final a Alemanha por 84-72, e a Eslovénia, vencedora por 103-97 face à Letónia, em encontros disputados na terça-feira.