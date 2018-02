Selecionador assume favoritismo frente ao Chipre na pré-qualificação do Eurobasket2021

Lusa Comentários 23 Fev, 2018, 16:39 | Basquetebol

"Nem me passa pela cabeça não ficar em primeiro lugar no nosso grupo e falhar a presença na segunda ronda de pré-qualificação do Eurobasket2021. Queremos vencer já a seleção do Chipre e consumar a qualificação", disse à agência Lusa o selecionador de Portugal.



Atual segunda classificada, com três pontos (uma vitória e uma derrota), a seleção pretende bater a rival Chipre, líder do grupo C, já este domingo, em jogo agendado para as 16:00 no Pavilhão Multiusos de Sines.



"Mas a maioria das pessoas têm uma ideia errada sobre o valor da seleção de Chipre. Possui alguns jogadores com experiência nas principais Ligas gregas e um poste norte-americano, Anthony King, capaz de nos provocar grandes dificuldades ao nível do jogo interior", acentuou Mário Gomes.



O treinador da equipa das ‘quinas’ considera, porém, "que se Portugal jogar ao seu melhor nível poderá bater esta seleção do Chipre. Estou convicto de que a seleção nacional se vai apresentar melhor do que nos jogos realizados no mês de novembro".



No jogo realizado em 23 de novembro, em Chipre, Portugal perdeu por dois pontos (69-67) na cidade de Nicósia.



"Foi um jogo em que ocorreram algumas coisas estranhas, mas temos capacidade para superar a seleção cipriota", insistiu Mário Gomes.



O Chipre chegou a Portugal após ter garantido um triunfo por 67-53 no Luxemburgo.



Em relação à última convocatória, a seleção portuguesa recebeu o extremo João Soares (Benfica) e o base Miguel Maria Cardoso (Vitória de Guimarães), jogadores que vieram render respetivamente Henrique Piedade (Galitos do Barreiro) e Pedro Pinto (FC Porto).



O extremo João Betinho Gomes, que atua na equipa italiana do Aquila Trento, continua a ser a primeira escolha no rol de basquetebolistas naturalizados.



É de salientar que Betinho é o melhor marcador (média de 21,5 pontos) e ressaltador (11,0) do conjunto nacional.



Entretanto, o extremo Fábio Lima lesionou-se num ombro no treino realizado hoje de manhã e, em princípio, a sua utilização estará comprometida para o duelo contra a seleção cipriota.



Para a segunda ronda de qualificação apuram-se os primeiros classificados de cada um dos grupos, mais o melhor segundo posicionado das três ‘poules', num total de nove seleções em competição.



Lista dos 12 basquetebolistas convocados:

- Bases: Miguel Maria Cardoso (Vitória de Guimarães), José Barbosa (Oliveirense), Nuno Oliveira (Benfica) e Tomás Barroso (Benfica)

- Extremos: José Silva (Benfica), João Soares (Benfica), João Betinho Gomes (Aquila Trento, Itália) e Fábio Lima (CAB Madeira)

- Postes: Cláudio Fonseca (Benfica), Miguel Queiroz (FC Porto), João Guerreiro (Oliveirense) e Stefan Djukic (Plymouth Raiders, Inglaterra)