Benfica B assertivo no ataque vence por três golos no terreno do FC Porto B

As ‘águias’ inauguraram o marcador por Gustavo Marques, aos 38 minutos de jogo, e o tento de Cauê, aos 58, permitiu a margem necessária para um controlo mais seguro, depois sentenciado pelo tento do suplente Gustavo Varela, aos 83.



Até então separados por apenas um ponto, os dois conjuntos começaram por materializar esse equilíbrio classificativo dentro do campo, com entradas cautelosas, sem conceder grandes oportunidades de finalização a nenhuma das partes.



Wendel Silva atirou à malha lateral, quando se disputava o minuto 19, e os benfiquistas responderam por Francisco Domingues, num remate a longa distância, cinco minutos depois, pequenos destaques numa primeira parte deserta de incidências até ao golo inaugural.



Na sequência de um livre lateral, aos 38 minutos, a defensiva portista foi incapaz de se desfazer do cruzamento, deixando a bola à mercê de Gustavo Marques, que, no meio da confusão que se gerou no interior da grande área, ficou com a bola à sua mercê para marcar o primeiro golo para o Benfica B.



Na segunda metade, os visitantes conseguiram anular o ímpeto do adversário na procura pelo empate e, aos 58 minutos, um potente remate a meia distância por parte de Gustavo Marques viu o guardião Francisco Meixedo defender de forma incompleta para a frente, com Cauê a faturar na recarga para o 2-0.



Os ‘dragões’, nunca resignados com a desvantagem no marcador, ainda criaram bastante perigo com os cabeceamentos de David Carmo (67 minutos) e Wendel Silva (77), este último a embater com aparato na trave da baliza defendida por Leo Kokubo.



Ainda assim, seriam os ‘encarnados’ a fechar as contas da partida, num terceiro golo, aos 83, apontado pelo recém-entrado Gustavo Varela, que tirou a oposição do caminho com uma receção orientada para o centro e disparou rasteiro, pleno de colocação, à entrada da área.



Com este resultado, o Benfica B soma 23 pontos, no 10.º lugar da II Liga, ultrapassando o FC Porto B, que mantém os 21, no 11.º posto.







Jogo no Estádio Luís Filipe Menezes, em Vila Nova de Gaia.



FC Porto B – Benfica B, 0-3.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, Gustavo Marques, 38 minutos.



0-2, Cauê dos Santos, 58.



0-3, Gustavo Varela, 83.



Equipas:



- FC Porto B: Francisco Meixedo, Martim Fernandes (Rodrigo Pinheiro, 79), David Carmo, Romain Correia, João Mendes, Nilton Varela (Gonçalo Sousa, 62), Rodrigo Fernandes (Anhá Candé, 61), Vasco Sousa, Bernardo Folha, Wendel Silva e Rodrigo Mora (Rui Monteiro, 79).



(Suplentes: Gonçalo Ribeiro, Rodrigo Pinheiro, Gabriel Brás, Braíma Sambú, André Oliveira, Ussumane Djaló, Rui Monteiro, Gonçalo Sousa e Anhá Candé).



Treinador: António Folha.



- Benfica B: Leo Kokubo, João Tomé, Gustavo Marques, Adrian Bajrami, Francisco Domingues, Nuno Félix, Diogo Prioste (Zan Jevsenak, 88), Pedro Santos, Cauê dos Santos (Gustavo Varela, 74), Gerson Sousa (Diogo Spencer, 81) e João Rego (Hugo Félix, 88).



(Suplentes: Pedro Souza, Diogo Spencer, Lenny Lacroix, Rafael Luís, Zan Jevsenak, Hugo Félix, José Marques, Gustavo Varela e Ivan Lima).



Treinador: Nélson Veríssimo.







Árbitro: José Bessa (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Cauê dos Santos (33), David Carmo (37), Martim Fernandes (46), Leo Kokubo (70) e Gerson Sousa (75).



Assistência: cerca de 600 espetadores.