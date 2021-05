Benfica-FC Porto é jogo cartaz em ronda que líder Sporting pode `capitalizar`

A quatro jornadas do final, o embate entre Benfica e FC Porto tem não só em jogo a questão da luta pelo título - os 'dragões' estão em melhor posição -, como também a luta pelo segundo lugar, que dá acesso direto à Liga dos Campeões.



Na quinta-feira, no Estádio da Luz (18:30), o FC Porto entra no ‘clássico’ já a saber o resultado dos ‘leões’, líderes com mais seis pontos, que na quarta-feira jogam em casa do inesperadamente 'aflito' Rio Ave.



Se, por um lado, os ‘dragões’ ainda ‘sonham’ com o título, tarefa que se afigura cada vez mais difícil perante um Sporting que continua invicto, por outro, têm as ‘águias’ mais perto, a quatro pontos, e o segundo lugar ainda não garantido.



Para o clássico na Luz, o FC Porto não deve contar com o mexicano Jesus Corona, lesionado no último jogo, e o Benfica também não deverá ter o marroquino Adel Taarabt, enquanto Jorge Jesus espera ter Darwin, que falhou, por lesão, a ida a Tondela.



Outra ausência de peso no FC Porto deverá ser a do treinador Sérgio Conceição, castigado com 21 dias de suspensão, depois de ser expulso após o empate na 29.ª ronda em casa do Moreirense (1-1), e que já falhou a receção ao Famalicão (3-2).



A jornada também poderá significar o adeus matemático do Benfica na corrida ao título, um cenário que apenas não se confirmará já se os ‘leões’ fizerem pior resultado do que os ‘encarnados’.



Na quarta-feira, em Vila do Conde (21:15), o Sporting tenta capitalizar, por antecipação, o embate entre os principais rivais, dando um passo muito importante na caminhada para o título que lhe escapa há 18 épocas, frente a um Rio Ave em dificuldades.



Um triunfo em Vila do Conde, conjugado com um desaire do FC Porto, deixaria a equipa de Rúben Amorim a apenas um ponto da conquista do título, mas, do outro lado, surge uma equipa vila-condense muito longe do quinto lugar da última época e com dois pontos apenas acima do lugar do ‘play-off’ de descida, ocupado pelo Boavista.



Também na quarta-feira, um pouco antes, o Sporting de Braga recebe o Paços de Ferreira (19h00), em jogo que opõe os quarto e quinto classificados, respetivamente, depois de os bracarenses perderem os dois últimos jogos.



A equipa de Carlos Carvalhal está 10 pontos acima do Paços e tem o Benfica a oito pontos, no terceiro lugar, que dá acesso à pré-eliminatória da ‘Champions’, posição que já esteve mais acessível para os minhotos.



Em outros jogos da ronda, as ‘contas’ da descida vão prevalecer, com várias equipas em risco e entre as quais o Nacional, 18.º e último, que nesta ronda visita na quinta-feira o Moreirense (oitavo).



Um pouco acima e igualmente 'aflito' está o Farense (17.º), que, apesar de alguma recuperação nas últimas jornadas (dois empates e uma vitória), mantém-se em zona de despromoção e recebe o Vitória de Guimarães (sexto).



O Boavista (16.º), em lugar de ‘play-off’, fecha a ronda na sexta-feira, com a receção ao Tondela (nono), a partir das 21h15, enquanto o Famalicão (14.º), recebe duas horas antes o Santa Clara (sétimo).