Benfica ganha na Taça Europa feminina de andebol

Ao intervalo, a vantagem já era de 18-10 para as "águias", no Sportska Dvorana Borik de Banja Luka.



Nas andebolistas de João Alexandre Florêncio, o destaque foram Maria Unjanque e Constança Sequeira, cada uma com seis golos marcados.



A segunda mão disputa-se em Lisboa, em 11 de dezembro, no Pavilhão n.º 2 da Luz.