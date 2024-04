Benfica procura mergulhar o Marselha no inferno da Luz

A competição europeia é praticamente o que resta ao campeão nacional, depois de a última semana ter ditado a eliminação da Taça de Portugal e o quase afastamento da luta pelo título, primeiro após empatar um jogo e a seguir ao perder outro, para a I Liga, ambos com o rival Sporting.O jogo de hoje entre Benfica e Marselha tem início às 20h00 no Estádio da Luz, em Lisboa, e terá arbitragem do inglês Michael Oliver.,