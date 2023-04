Benfica quer "atropelar" o Inter na milionária

O treinador dos italianos, Simone Inzaghi, anteviu um duelo muito complicado na Luz e deixou elogios às "águias": "O Benfica, sem dúvida, é uma ótima equipa. Está a fazer um percurso fantástico na Champions, tem um bom grupo de jogadores e staff. É uma equipa que perdeu apenas dois jogos desde o início da temporada, contra o SC Braga e FC Porto, na última semana. Esperamos um grande jogo".

Inzaghi falou ainda das ausências de peso de Skriniar e Çalhanoglu: "São dois jogadores muito importantes. Eles também têm algumas ausências: eu gostaria de jogar com as duas equipas totalmente. Espero já poder ter Calhanoglu com Monza a partir de sábado, enquanto para Skriniar acho que vai demorar algo mais".

O Benfica nunca ultrapassou os quartos de final desde que, em 1992/93, a Liga dos Campeões substituiu a Taça dos Campeões, tendo agora pela frente a sexta oportunidade, depois de em 1994/95, 2005/06, 2011/12, 2015/16 e 2021/22 ter sido eliminado.



O Inter Milão, campeão italiano em 2020/21 e "vice" em 2021/22, é o atual quinto classificado da Serie A, numa temporada em que tem desiludido a nível interno.



O encontro está agendado para as 20h00 e terá arbitragem do inglês Michael Oliver.







Única equipa portuguesa em prova, o Benfica procura garantir uma nova presença nas meias-finais da principal prova europeia de clubes e a primeira de sempre na era "Champions".O Benfica defronta em Lisboa o "carrasco" do FC Porto na competição, dias depois de ter precisamente perdido com os "dragões" em casa (2-1), para a I Liga, naquela que foi apenas a segunda derrota da equipa de Roger Schmidt em toda a temporada, a primeira no Estádio da Luz.O atual líder do campeonato português, dentro do grupo dos habituais titulares, não vai poder contar com o lateral dinamarquês Bah, que se lesionou precisamente frente ao FC Porto, e com o central argentino Otamendi, castigado. Grimaldo não treinou na véspera, mas irá a jogo esta noite.