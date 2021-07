Benfica. Rui Costa assume liderança do clube e SAD

Depois de uma primeira reunião em que desde logo ficou decidido que seria o antigo jogador do clube a liderar a equipa diretiva foi ainda elaborado um primeiro esboço sobre o modo de funcionamento da equipa em termos de distribuição de pelouros no clube e na SAD.





Eis o esboço do próximo organigrama:







Rui Costa líder do clube e da SAD;





Domingos Almeida Lima assume as relações institucionais e a ligação às Casas do Benfica;





José Eduardo Moniz dirige o setor da comunicação interna e externa;





Ferrnando Tavares orienta a constituição dos plantéis das modalidades.





Na prática Rui Costa fica livre para preparar tudo o que diz respeito ao futebol.





Em relação à SAD, Domingos Soares Oliveira, é o CEO que tem a palavra ativa sobre a orientação financeira a partir da qual assentam as transferências no futebol profissional. O diretor financeiro tem ainda a seu cargo tudo o que tem a ver com o atual empréstimo obrigacionista e a renovação de contratos com os principais "sponsors".





Nos atuais órgãos sociais do clube encarnado, eleitos em outubro de 2020, encontram-se ainda Varandas Fernandes, Domingos Almeida Lima, Fernando Tavares e Sílvio Cervan, enquanto Jaime Antunes e Rui Vieira do Passo foram eleitos como suplentes.





Os estatutos referem no seu artigo 43 que a direção cai com a cessação do mandato da maioria dos seus membros eleitos, efetivos e suplentes, o que não se verifica, num cenário que se aplica igualmente aos restantes órgãos sociais, Conselho Fiscal e Assembleia Geral.





Os estatutos são omissos em relação ao pedido de suspensão do presidente, assumindo apenas no ponto 3 do seu artigo 61.º que, em caso de impedimento ou ausência, compete ao titular do cargo designar o vice-presidente.



“O presidente deve (…) designar o vice-presidente que o substitua nas suas ausências e impedimentos”, refere a alínea a) do terceiro ponto do artigo 61 dos estatutos, o qual define a "constituição" da direção do clube.



No ponto, é especificado que a direção é formada por um presidente, quatro ou seis vice-presidentes efetivos e dois vice-presidentes suplente.