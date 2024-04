Benfica tenta consolidar o 2.º lugar em Faro

Os campeões nacionais estão, provisoriamente, a 10 pontos do Sporting e dificilmente renovarão o cetro: ao invés, se perderem podem ver o "leão" celebrar o título no Dragão, cenário que seria inédito.





O treinador dos algarvios José Mota antecipou um jogo à imagem da tabela classificativa: competitiva: "Sabemos a forma como o Benfica vai atuar e sabemos que estas equipas 'grandes' não gostam e não perdem dois jogos seguidos. Percebemos também que, em termos psicológicos, o adversário quer dar uma outra imagem e ter um resultado diferente do que teve para a Liga Europa", admitiu,





O técnico da casa não vai contar com Bruno Duarte, melhor marcador da época, Mattheus Oliveira e Luiz Felipe.





Do outro lado, Tomás Araújo não entra no leque de opções de Schmidt. Bernat está em dúvida.





Para o treinador encarnado, a situação é cada vez mais delicada e a contestação é cada vez maior.





Apesar de já ter garantido que ia continuar de águia ao peito, os adeptos encarnados não estão satisfeitos, sobretudo pelo momento recente: derrota em França, derrota em Alvalade e empate em casa, que resultou na saída da Taça.





"Quando assinei o novo contrato, fi-lo com o objetivo de fazer o meu trabalho aqui o melhor possível. Sei das expectativas do Benfica, é um clube muito exigente. Queremos ganhar títulos e acho que jogámos de forma a ganhar títulos este ano. Se olharem para o que foi a época, a maneira como perdemos alguns jogos importantes… Estamos desapontados com as derrotas, saímos em duas meias-finais e agora nos quartos de final da Liga Europa", constatou o técnico.





Título está cada vez mais longe





O título, um dos grandes objetivos da época, está distante, mas ainda é matematicamente possível. Para manter o sonho vivo, as "águias" têm de ir ganhando os jogos que têm pela frente e esperar que o Sporting deslize: de momento, a quatro jogos do fim, o Benfica está a dez pontos do primeiro, mas com um jogo a menos.





Com 12 pontos ainda em disputa, o Sporting comanda com 80 pontos, mais 10 do que o Benfica, que tem este jogo a menos, e que na semana passada ficou igualmente fora da Liga Europa, afastado pelo Marselha nos quartos de final.



O pódio fica completo pelo FC Porto e Sporting de Braga, igualados com 62 pontos, mais cinco do que o Vitória de Guimarães, com 57.



Já o Farense é 10.º, com 31 pontos, somente três acima do 16.º, ocupado pelo vizinho Portimonense, lugar que obriga a disputar o ‘play-off’ de manutenção.



Nesta ronda, o Sporting venceu o Vitória de Guimarães por 3-0, o FC Porto regressou aos triunfos, após três jogos nos quais somou apenas um ponto, com 2-1 no recinto do Casa Pia, enquanto o Sporting de Braga deu a volta para vencer em casa o "lanterna-vermelha" Vizela, por 2-1.