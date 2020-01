Benfica vence em Alvalade e destaca-se na liderança

A primeira parte resume-se com o Benfica mais instalado no meio-campo do Sporting e com a equipa da casa a apostar em jogadas rápidas de contra-ataque, tentando surpreender o adversário. A equipa de Alvalade esteve melhor na parte final do primeiro tempo, depois de ter criado algumas oportunidades e ganhar maior confiança no relvado.





O intervalo fez bem aos jogadores do Sporting, entraram com outra vontade e a trocar a bola junto da área do rival, criando alguns lances perigosos e dando mais trabalho a Odisseas Vlachodimos.







Apenas perto dos 70 minutos é que o Benfica equilibrou um pouco o jogo. Lage fez entrar Rafa e tirou Chiquinho. Uma opção que deu frutos, aos 79', Rafa, em jogada de insistência na zona central da área, rematou certeiro para o 1-0 quando faltavam dez minutos para o final da partida.









Respondeu Silas fazendo entrar Pedro Mendes, uma cartada para procurar o empate, mas a defesa dos visitantes esteve segura nesta fase do jogo.





Aos 99 minutos de jogo surgiu o homem golo do Benfica, Rafa viu-se isolado e não desperdiçou o 2-0.









Com estre triunfo - o 14.º consecutivo - e ainda com a derrota caseira (1-2) do FC Porto frente ao Sp. Braga neste jornada 17, o Benfica ampliou a distância na frente (48) para sete pontos do segundo classificado, o FC Porto (41). Famalicão (30 pontos) é terceiro e o Sporting ocupa a quarta posição com apenas 29 pontos conquistados.