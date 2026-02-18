Infantino "chocado" com incidentes na Luz





(Com Lusa)

“Eu fiquei chocado e entristecido ao ver o suposto incidente de racismo contra Vinícius Júnior na partida da Liga dos Campeões Europeus entre Benfica e Real Madrid”, começou por dizer o dirigente na rede social Instagram.O presidente da FIFA reiterou não existir espaço para o racismo no futebol e na sociedade, acrescentando ser necessário “que todas as partes interessadas relevantes tomem providências e responsabilizem os culpados”.Na nota, publicada nas suas ‘stories’ no Instagram, o dirigente máximo do futebol mundial deixou também elogios ao árbitro do jogo no Estádio da Luz, o francês François Letexier, “por ativar o protocolo antirracismo ao usar o gesto dos braços para interromper o jogo e gerir a situação”.Na terça-feira, na primeira mão do ‘play-off’ da ‘Champions’, que o Real Madrid venceu por 1-0, o avançado Vinícius Júnior, após ter marcado o único golo do jogo, terá sido alegadamente vítima de um insulto racista por parte do argentino Gianluca Prestianni, extremo do Benfica.O árbitro francês François Letexier interrompeu o encontro e acionou o protocolo antirracismo, retomando a ação quase 10 minutos depois.Após o encontro, Prestianni negou qualquer insulto racista a Vinícius Júnior, enquanto o internacional brasileiro e outros jogadores do Real confirmaram a ofensa por parte do argentino.O Benfica já veio a público reiterar total confiança na versão de Prestianni, que nega os insultos, lamentando o que considera ser uma "campanha de difamação".O clube da Luz garantiu “total espírito de colaboração” com UEFA, que nomeou, entretanto, um Inspetor de Ética e Disciplina para investigar o caso, prevendo-se a audição de ambos os atletas nos próximos dias.