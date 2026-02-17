Liga dos Campeões. SL Benfica - Real Madrid

O Benfica recebe esta terça-feira, às 20h00, o Real Madrid em jogo da primeira mão do play-off de apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões, que será arbitrado pelo francês François Letexier.

Sport Lisboa e Benfica





José Mourinho, treinador das águias, em conferência de imprensa no Benfica Campus, no Seixal, pensa não ser preciso um ‘milagre’ para os ‘encarnados’ seguirem em frente na Liga dos Campeões perante uma equipa como o Real Madrid: “Eu penso que é preciso um Benfica a um nível máximo, quase a roçar a perfeição, que não existe, mas um milagre não. O Real Madrid é o Real Madrid, com ambições na competição que não comparamos."





Refere ainda que "a única coisa comparável é que o Real Madrid é um clube gigantesco, e o Benfica também. O futebol tem este poder e podemos ganhar”, frisou Mourinho, que negou rumores de um regresso aos espanhóis.





O Benfica volta a defrontar o Real Madrid depois do triunfo por 4-2, para a oitava e última jornada da fase de liga, em que um golo do guarda-redes Trubin no período de compensação assegurou a continuidade dos lisboetas na competição.





Com ou sem milagre “ganhar uma vez ao Real Madrid é muito difícil, ganhar duas é muito mais, três ainda mais difícil é”, sublinha Mourinho.









Real Madrid





O treinador de futebol do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, afirma não ter ressentimentos relativamente à derrota na fase de liga (4-2) e que pretende vencer não só o Benfica, como a 'Champions'.



“Não sentimos vingança. Sentimos que temos de ganhar. O nosso objetivo é ganhar a Liga dos Campeões. É o que nos obriga este emblema. O nosso objetivo é passar a eliminatória. Temos de fazer um grande jogo, com um bom desempenho. Não há outro objetivo que não seja ganhar”, reconheceu.



Quanto às dificuldades que irá encontrar frente aos ‘encarnados’, não espera surpresas.



“Mourinho não me vai surpreender porque sei do que ele é capaz. Sabemos a intensidade que o Benfica vai colocar no jogo. Sabemos o que são capazes de fazer e temos de estar preparados para eles. A minha ideia não é surpreender ninguém. Todos os que estão no campo sabem o que têm de fazer”.



Equipas:





Foto: José Sena Goulão - Lusa

Benfica





Trubin (GR)

Dedic

Tomás Araújo

Otamendi

Dahi

Schjelderup

Aursnes

Barreiro

Prestianni

Rafa Silva

Pavlidis

Suplentes SLB:

Diogo Ferreira, António Silva, Barrenechea, Bah, Bruma, Ivanovic, Sudakov, Lukebakio, Sidny, Manu, Richard Ríos e Anísio Cabral.







Real Madrid





Courtois (GR)

Carreras

Huijsen

Rudiger

Alexander-Arnold

Camavinga

Tchouaméni

Valverde

Vinícius Júnior

Mbappé

Arda Guler

Suplentes RM:

Lunin, Carvajal, Alaba, Gonzalo, Ceballos, Fran García, Brahim, Mendy, Mastantuono, Cestero, Joan Martínez e Thiago.



