João Victor está em Lisboa para reforçar o Benfica

O defesa-central brasileiro, de 23 anos, foi contratado pelos encarnados ao Corinthians.





O futebolista chegou acompanhado pelo diretor desportivo do Benfica, Rui Pedro Braz, e mostrou-se satisfeito por assinar contrato com o clube da Luz.



"É uma mudança muito boa, tive sempre como escolha vir para o Benfica, é um dos maiores clubes da Europa e o maior de Portugal. Estou feliz com a minha escolha e tenho a certeza que vou fazer grande história aqui no clube", revelou o jogador ainda no aeroporto.





João Victor foi inquirido sobre o interesse do FC Porto e afirmou: "Não quero falar, quis vir para o Benfica, só tenho isso a dizer. Conversas? Não sei, isso é com os empresários. Sempre foi o Benfica, nada de FC Porto".