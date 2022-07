Paulo Moreno mantém ligação ao andebol do Benfica

“Moreno, capitão da equipa de andebol do Sport Lisboa e Benfica, prolongou a sua ligação ao clube até 2025. Há 17 anos a vestir de águia ao peito, o internacional cabo-verdiano vê a renovação como uma oportunidade de continuar a sonhar”, indicou o clube lisboeta.



O pivot, que chegou ao Benfica com apenas 13 anos, já celebrou na Luz três Supertaças e duas Taças de Portugal, mas o momento maior aconteceu na última época, com a conquista da EHF European League.



"Estou muito orgulhoso e satisfeito com este ano. Foi muito marcante, conquistámos uma competição de renome, com uma grande equipa, que esperamos que continue a fazer história. Está a ser incrível e espero que continue a ser nesta nova época", adiantou o jogador em declarações à BTV.