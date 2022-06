Rui Costa assegura mais competitividade no futebol

"Não tivemos a nível interno a mesma excelência demonstrada no plano internacional, onde, passados seis anos, voltámos aos 'quartos' da Liga dos Campeões e os nossos jovens conquistaram pela primeira vez a UEFA Youth League", começou por dizer Rui Costa, numa assembleia geral à qual a comunicação social não teve acesso, nem foram permitidas tirar imagens.



O líder dos encarnados acrescentou saber que não iria ser um ano fácil, "foi um ano que ficou abaixo dos pergaminhos que o Benfica exige", pelo que, refere, foi iniciada "já uma alteração na estrutura do futebol".



"Escolhemos um treinador que mudará certamente o paradigma do que pretendemos para o futuro. Com o objetivo de tornar a equipa cada vez mais competitiva, sendo certo que a formação ocupará sempre lugar especial na definição do plantel", sublinhou.



Rui Costa referiu-se ainda à política de abertura dos pavilhões aos sócios, como sendo uma medida acertada.



"Com o apoio dos nossos adeptos e sócios saberemos elevar o nome e tradição do Benfica. Agradeço o vosso apoio nos pavilhões nos últimos meses. Hoje, assistimos a uma dinâmica nos pavilhões que não víamos há algum tempo. Abrir o pavilhão aos associados provou ser uma medida acertada e com benefícios para todos. Motivo pelo qual será para manter na próxima época. Com mais adeptos nos pavilhões, as nossas equipas têm mais possibilidades de vencer. Nunca nos podemos desviar de uma verdade essencial: são os sócios a alma e a força deste clube. Este é um orçamento que procura ir de encontro às suas ambições", destacou.



Em relação ao orçamento apresentado, o líder das "ágiuas" disse ser um documento "que expressa equilíbrio e uma enorme vontade de vencer".



"Um orçamento que traduz um forte aumento do investimento nas modalidades e futebol feminino, com o objetivo de reforçar o que de bom fizemos e melhorámos este ano, mas que ainda está longe daquilo que todos nós ambicionámos. A época não terminou, há ainda sete títulos em disputa e, com o apoio dos nossos sócios e adeptos, estou certo de que saberemos elevar o nome e tradição do Sport Lisboa e Benfica", acrescentou.