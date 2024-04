Schmidt garante Benfica totalmente focado no jogo da Taça de Portugal

Em conferência de imprensa, no Seixal, o técnico explicou que “restam apenas sete jogos” na I Liga, mas frisou que o “importante” é manter o foco “em cada jogo” porque, de outra forma, “é impossível jogar este calendário”.



“O nosso foco total está na Taça de Portugal. Estamos muito motivados para ganhar este jogo e depois começamos novamente a focar na Liga e no jogo contra o Sporting, no sábado. É o nosso plano e a melhor forma de abordar cada jogo”, comentou o alemão.



Antes, questionado sobre as diferenças entre a primeira mão das meias-finais, que o Sporting venceu por 2-1, em Alvalade, Schmidt apontou o fator casa e o facto de o segundo encontro ser decisivo para o apuramento.



“É tudo bastante claro. Estamos em desvantagem por um golo e temos 90 minutos para jogar bom futebol e dar a volta. É o que temos de fazer e estamos muito motivados para atingir a final da Taça”, assegurou.



Numa conferência de imprensa que durou menos de cinco minutos, com a presença de apenas três jornalistas, devido a constrangimentos de trânsito, Schmidt recusou ainda divulgar a equipa titular para terça-feira.



O treinador dos ‘encarnados’ também não adiantou qual o avançado que vai usar de início, sublinhando que o que o Benfica precisa para seguir em frente é de “uma exibição bastante completa no geral”.



“Precisamos de um avançado de início, mas espero um jogo onde também temos de contar com os suplentes, dependendo da história do jogo, precisamos de ter bons jogadores no banco. Vamos ver quem começa amanhã [terça-feira]. Para mim, o mais importante é que precisamos de uma grande exibição coletiva”, concluiu.



O Benfica recebe o Sporting na terça-feira, em encontro da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal de futebol, com início previsto para as 20:45, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.



Na primeira mão, disputada em 29 de fevereiro, no Estádio José Alvalade, o Sporting venceu por 2-1, com golos de Pedro Gonçalves e Viktor Gyökeres, enquanto Fredrik Aursnes reduziu para os ‘encarnados’.



Para chegar às meias-finais da Taça de Portugal, a equipa orientada por Roger Schmidt afastou o Lusitânia dos Açores (4-1, fora), o Famalicão (2-0, casa), o Sporting de Braga (3-2, casa) e o Vizela (2-1, fora).



Já o Sporting, orientado por Rúben Amorim, eliminou o Olivais e Moscavide (3-1, fora), o Dumiense (8-0, casa), o Tondela (4-0, fora) e a União de Leiria (3-0, fora).