Taça de Portugal. Benfica quer impor o seu poderio em Vizela

O líder da I Liga Benfica, com mais dois pontos do que o Sporting, que soma menos um jogo, desloca-se a casa do lanterna-vermelha Vizela, numa partida em que os extremos se tocam e que pende teoricamente para os encarnados, recordistas de títulos na prova, com 26 troféus, enquanto a formação da casa procura a primeira presença nas "meias".





Os vizelenses somam quatro encontros consecutivos a provar o sabor amargo da derrota, após a vitória caseira frente ao FC Arouca (1-0), que carimbou o passaporte à próxima fase da prova-rainha.





No que toca aos pupilos de Schmidt, o cenário é bem mais proveitoso. As "águias" venceram dez dos últimos onze encontros disputados, com o único desaire a ditar o "adeus" à Taça da liga, frente ao Estoril Praia.





No que toca às escolhas iniciais de cada técnico, as mudanças deverão ser escassas. A formação minhota poderá contar com Essende, o seu matador francês, que certamente dará um novo fulgor à frente de ataque.



Já a equipa da Luz, guiada por Roger Schmidt, deverá entrar em campo com João Mário e Orkun Kökçü. O técnico alemão garantiu que os dois jogadores não foram escolhas para a partida anterior, de forma a descansarem para os compromissos futuros.