Alentejana. Enrique Sanz domina e segura amarela

Mário Aleixo - RTP Comentários 22 Mar, 2019, 08:16 / atualizado em 22 Mar, 2019, 08:16 | Ciclismo

Depois de ter vencido as duas primeiras etapas, Sanz lidera com o mesmo tempo do espanhol Vicente García de Mateos (Aviludo-Louletano) e do português Luís Mendonça (Rádio Popular-Boavista), segundo e terceiro, respetivamente.



A partida para a segunda etapa está marcada para o final da manhã em Santiago do Cacém, com os ciclistas a terem de passar duas contagens de montanha de quarta categoria, instaladas em Alcácer do Sal (47,7 quilómetros) e Montemor-o-Novo (108,7).



Durante o percurso até à chegada em Mora, que deverá acontecer por volta das 16h00, estão previstas três metas volantes, em Grândola (23,7 quilómetros), Vendas Novas (85,8) e Arraiolos (130,8).





A chegada, à semelhança das duas primeiras, acontece em ligeira subida.