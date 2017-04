Ciclista espanhol Antonio Angulo vence na Bairrada e lidera Taça de Portugal

Lusa 23 Abr, 2017, 17:40 / atualizado em 23 Abr, 2017, 17:42 | Ciclismo

Antonio Angulo foi o melhor do grupo de 13 corredores que se formou no início da tirada, que ligou o Luso à Pampilhosa do Botão, cumprindo os 170,3 quilómetros da segunda etapa em 04:04.17 horas.



As três contagens de montanha da primeira metade da etapa foram aproveitadas pelos rivais do Sporting-Tavira para 'eliminar' o camisola amarela, o espanhol Jesús Ezquerra, com o 'mini-pelotão' que discutiu a etapa a formar-se aí.



Estando dois 'sprinters' no grupo, Samuel Caldeira (W52-FC Porto) e Daniel Mestre (Efapel), os adversários tentaram surpreender de longe, com o combativo Domingos Gonçalves (RP-Boavista), que já tinha andado em fuga no dia anterior, a tentar a sua sorte, mas a ser alcançado nas últimas centenas de metros.



No 'sprint' final, Antonio Angulo foi mais eficaz, comemorando o triunfo, à frente de Caldeira e Mestre, que terminaram com o mesmo tempo.



"A ideia era discutir a Volta à Bairrada com o César Fonte. Mas vi-me na frente numa corrida louca, alcançando uma vitória há muito ambicionada", disse Antonio Angulo, após cortar a meta.



A vitória na geral da Volta à Bairrada valeu ao espanhol do LA Alumínios-Metalusa BlackJack o comando da Taça de Portugal: Angulo tem 100 pontos, mais 13 do que Daniel Mestre, que foi segundo na Volta à Bairrada a oito segundos, e mais 20 do que Xuban Errazquin, que foi terceiro a 11 segundos.



O basco da RP-Boavista, além do terceiro posto no 'ranking' absoluto, comanda a classificação nos sub-23. O segundo melhor jovem é César Martingil (Liberty Seguros-Carglass) e o terceiro é Gaspar Gonçalves (Liberty Seguros-Carglass).



Na geral por equipas da Taça de Portugal, o W52-FC Porto está na primeira posição.



A Taça de Portugal continua já na próxima terça-feira, dia em que se disputará o Grande Prémio de Mortágua, a segunda prova da competição.