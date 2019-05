Equatoriano Richard Carapaz vence na Volta às Astúrias e assume o comando

Lusa Comentários 04 Mai, 2019, 19:10 | Ciclismo

A etapa 'rainha' da competição, de 171 quilómetros entre Soto de Ribera e Cangas del Narcea e que terminou com uma contagem de primeira categoria, foi vencida em 4:26.44 horas, o mesmo tempo do companheiro de fuga e de equipa, o espanhol Mikel Landa.



Carapaz lidera com oito segundos de avanço precisamente para Landa, enquanto o letão Krists Neilands, da Israel Cycling Academy, é terceiro, já a dois minutos.



Neilands foi o terceiro na tirada de hoje, chegando, com o russo Aleksandr Vlasov, da Gazprom, a 1.50 minutos.



David Rodrigues foi sétimo a 2.35 minutos, enquanto Edgar Pinto, da W52/FC Porto, foi oitavo, gastando mais oito segundos do que o compatriota.



Na geral, David subiu 19 lugares para sétimo, a 2.49, e Edgar ascendeu um posto para oitavo, a 2.57.



No domingo, os corredores devem percorrer 119 quilómetros entre Cangas de Narcea e Oviedo, na terceira e última etapa da 62.ª edição da Volta às Astúrias.