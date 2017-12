Froome com "doping" positivo na Volta a Espanha

Mário Aleixo - RTP 13 Dez, 2017, 10:34 / atualizado em 13 Dez, 2017, 10:39 | Ciclismo

O ciclista que venceu quatro vezes a Volta à França, incluindo a de 2017, testou positivo, numa análise, à substância salbutamol, um broncodilatador.



"A análise da amostra B confirmou o resultado da amostra A do corredor" da equipa Sky, precisou a UCI.



Ao vencer a 72ª Volta a Espanha, Chris Froome tornou-se o 10º ciclista a conseguir vencer duas grandes voltas no mesmo ano, conseguindo a "dobradinha" Tour-Vuelta, que não acontecia desde 1978.



Froome, que com a prova espanhola chegou aos cinco triunfos nas três grandes corridas, o sétimo melhor registo histórico, cumpriu a "dobradinha" mais rara, uma vez que, além de Hinault, apenas o também francês Jacques Anquetil, em 1963, logrou vencer as duas provas no mesmo ano.

Ciclista assegura ter seguido conselhos médicos

Após conhecer o resultado positivo o britânico assegurou, em comunicado, ter "seguido os conselhos do médico da equipa" Sky, para aumentar a dosagem face ao agravamento da sua asma.



"A minha asma acentuou-se na Vuelta, pelo que segui os conselhos do médico da equipa para aumentar as minhas doses de salbutamol. Como sempre, tomei as maiores precauções para garantir que não excedia as doses permitidas", afirmou Froome, que venceu a Vuelta, em setembro, depois de, em julho, ter reeditado os triunfos no Tour de 2013, 2015 e 2016.



A União Ciclista Internacional (UCI) confirmou o controlo antidoping adverso a Froome, no caso o broncodilatador salbutamol, numa análise à urina feita em 7 de setembro, durante a última edição da Vuelta. O organismo diz ter notificado o corredor em 20 de setembro, acrescentando que a contra-análise confirmou a presença da substância acima do admitido para uso terapêutico.



"É do conhecimento público que tenho asma e eu conheço detalhadamente as regras. Eu utilizo um inalador para atenuar os sintomas (sempre dentro dos limites permitidos) e sei que sou, obviamente, controlado em cada dia que uso a camisola de líder", referiu Froome, acrescentado ter fornecido à UCI "toda a informação solicitada".



Segundo a equipa Sky, "as análises indicam a presença de salbutamol a uma concentração de 2.000 nanogramas por mililitro", o dobro do autorizado pela Agência Mundial Antidopagem (AMA).