Julian Alaphilippe vence segunda etapa do Critério do Dauphiné, Laporte lidera

Alaphilippe, de 30 anos, cumpriu os 167,3 quilómetros entre Brassac-les-Mines e La Chaise-Dieu em 3:54.53 horas, batendo sobre a meta o equatoriano Richard Carapaz (EF Education-Easy Post), segundo, e o eritreu Natnael Tesfatsion (Trek-Segafredo), terceiro.



O francês, que este ano tinha apenas ganho na clássica Faun-Ardêche, triunfou no falso plano até à meta e mostrou credenciais de antigo bicampeão do mundo a menos de um mês do arranque da Volta a França, em 01 de julho.



Só não deu para chegar à amarela porque Laporte, que tinha vencido a tirada inaugural no domingo, foi quarto, acabando por reter a liderança, com o mesmo tempo de ‘Loulou’, agora segundo. Carapaz é terceiro, a quatro segundos.



Os portugueses Nelson Oliveira (Movistar) e Ivo Oliveira (UAE Emirates) chegaram juntos, a 5.29 minutos do vencedor, após o trabalho em prol dos líderes das equipas.



Na terça-feira, a terceira etapa liga Monistrol-sur-Loie a Le Coteau, em 194,1 quilómetros, com novo dia ondulado.