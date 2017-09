Partilhar o artigo Nelson Oliveira quarto no contrarrelógio, Dumoulin campeão Imprimir o artigo Nelson Oliveira quarto no contrarrelógio, Dumoulin campeão Enviar por email o artigo Nelson Oliveira quarto no contrarrelógio, Dumoulin campeão Aumentar a fonte do artigo Nelson Oliveira quarto no contrarrelógio, Dumoulin campeão Diminuir a fonte do artigo Nelson Oliveira quarto no contrarrelógio, Dumoulin campeão Ouvir o artigo Nelson Oliveira quarto no contrarrelógio, Dumoulin campeão

Tópicos:

Bergen, Chris Froome, Movistar, Mundiais, Nelson, Olímpicos, Roglic, Primoz,