Paris2024. Maria Martins aposta tudo na pista

Sétima classificada em omnium na estreia portuguesa no ciclismo de pista em Tóquio2020, Maria Martins garantiu, à agência Lusa, ter “mais maturidade, mais experiência”, o que a levou a abdicar de fazer estrada este ano.



“No ano passado, entrei numa equipa em que estava num dos melhores grupos e isso trazia coisas boas, mas também outras exigências, que não nos permitem ter tanta liberdade na pista. Fiquei muito limitada em termos de calendário ao fazer estrada. Eu senti que a pista ficou um bocado em segundo plano. Este ano não podia deixar isso acontecer, queria estar a 100% para os Jogos”, disse.



À margem de uma cerimónia em Lisboa, que marcou os 100 dias para o arranque dos Jogos, "Tata" diz que tomou então essa decisão “de forma muito fria”, focando-se a 100% na pista, “mesmo sabendo que a nível financeiro ia ter uma grande quebra”.



“Prefiro ter a consciência tranquila e chegar a Paris a pensar que fiz a melhor preparação possível, ao contrário do que aconteceu no ano passado no Mundial, em que fiquei com a sensação que podia ter estado melhor, ainda que o resultado não tenha sido assim tão mau. Quero estar de consciência tranquila, que é o mais importante para mim”, referiu.



Embora a qualificação de Maria Martins no omnium e da equipa masculina em madison – do qual sairá um representante para o omnium - só deva ser oficializada pela União Ciclista Internacional (UCI) na segunda-feira, a ciclista lusa já assume “mais um sonho tornado realidade”, chegando aos segundos Jogos com “apenas 24 anos”.



“A outra qualificação foi uma pena, porque foi por uma vaga que os masculinos não conseguiram. Infelizmente, o desporto é mesmo assim. Tiveram azares, tiveram quedas. Este ciclo olímpico, como eles se qualificaram, também mostra a consistência que este grupo tem. Temos atletas muito fortes, dos melhores do mundo, e têm mostrado ao longo destes dois anos de qualificação que mereciam ter estado em Tóquio. Mas Paris é nosso e vamos agora todos juntos”, referiu.



Os Jogos Olímpicos Paris2024 disputam-se de 26 de julho a 11 de agosto.