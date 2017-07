Pelotão da Volta a França prepara acesso aos Alpes

Mário Aleixo - RTP 18 Jul, 2017, 09:00 / atualizado em 18 Jul, 2017, 09:00 | Ciclismo

A etsapa do dia a 16ª na distância de165 km liga Puy-en-Velay a Romans-sur-Isére.



O “Tour” entra na última e decisiva semana de prova com Chris Froome de amarelo.



Na luta pela sobrevivência nos Alpes, principalmente nas próximas quarta e quinta feira, Fabio Aru, Romain Bardet e Rigoberto Uran são os ciclistas que mais podem incomodar o líder da Sky.



Fabio Aru é segundo a 18 segundos do líder, Romain Bardet terceiro a 23s e Rigoberto Uran quarto a 29s.



O único português em prova Tiago Machado está no 76º posto. O corredor da Katusha tem sido um dos motores do pelotão assumindo o comando das etapas durante largos quilómetros. O próximo desafio do corredor é resistir à terceira semana da competição naquela que é a sua terceira presença corrida.



O corredor de Famalicão já correu o "Tour" por duas vezes tendo terminado na mesma posição (72º lugar), em 2014 e 2015.