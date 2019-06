Raúl Alarcón cai e é transportado para o hospital

Lusa Comentários 23 Jun, 2019, 17:22 | Ciclismo

"O Alarcón vinha bem posicionado para tentar ganhar a etapa. Caiu e não sabemos como está. Está a caminho do hospital e vamos ver", adiantou à Lusa o diretor desportivo, Nuno Ribeiro, que admitiu ainda não saber mais detalhes sobre a lesão do corredor.

Alarcón integrava a fuga do quarto e último dia de prova, uma tirada de 174,5 quilómetros entre Anadia e Águeda, quando caiu, tendo que abandonar a prova, depois de já ter sofrido uma queda na terceira etapa, no sábado, que o fez perder vários minutos.

O espanhol, de 33 anos, começou por liderar o Abimota depois do contrarrelógio por equipas da primeira etapa, em Lisboa, vencido pelos `dragões`, mas acabou por não concluir a prova em Águeda, na sequência de uma queda que acontece a pouco mais de um mês do início da Volta a Portugal, em 31 de julho.

Ainda assim, Nuno Ribeiro explicou que a recuperação do chefe de fila é o mais importante e que os exames de hoje, em Aveiro, serão conclusivos sobre a possibilidade de participar na Volta.

"Hoje já devemos saber se pode correr a Volta ou não. Temos de estar tranquilos e recuperar o atleta e a pessoa", acrescentou.

Vencedor da Volta a Portugal em 2017 e 2018, Alarcón começou a época de 2019 com um 19.º posto na Volta ao Algarve, com nota para um segundo posto na Clássica da Arrábida e o terceiro lugar na Volta ao Alentejo, antes de um 17.º na Volta à Turquia, prova do World Tour.