Sunweb vence contrarrelógio por equipas do Mundial de ciclismo

Lusa 17 Set, 2017, 17:45 | Ciclismo

A Sunweb concluiu os 42,5 quilómetros do percurso em 47.50 minutos, menos oito segundos do que a norte-americana BMC, segunda classificada, e menos 22 do que a britânica Sky, de Chris Froome, detentor do Tour e da Vuelta, terceira.



Além do vencedor do Giro, a Sunweb apresentou no 'crono' por equipas o australiano Michael Matthews, o alemão Lennard Kämna, o dinamarquês Sören Kragh Andersen e os holandeses Wilco Kelderman e Sam Oomen.



A Quick Step-Floors, que defendia o título, não foi além do quarto lugar, a 35 segundos da Sunweb, enquanto a Katusha Alpecin, com Tiago Machado, terminou no nono posto, a 01.46.



Já esta manhã, a equipa holandesa Sunweb, sob a liderança da norte-americana Coryn Rivera, tinha conquistado o título de contrarrelógio por equipas femininas, igualmente pela primeira vez.



A formação vencedora cumpriu o percurso em 55,41 minutos, à frente da também holandesa Boels-Dolmans, que gastou mais 12 segundos, e da alemã Cervélo-Bigla, que terminou no terceiro posto, a 28.