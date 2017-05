Talansky ganha etapa de montanha na Califórnia

Mário Aleixo - RTP 19 Mai, 2017, 09:20 | Ciclismo

Andrew Talansky (Cannondale) alcançou a segunda vitória consecutiva de um norte-americano na Volta à Califórnia em bicicleta, ao triunfar na quinta etapa da prova.



O ciclista da casa ganhou a "etapa rainha" desta edição, que ligou Ontario a Mount Baldy, na distância de 125,5 quilómetros e com uma chegada numa rampa de oito km, com uma inclinação de 8,4%.



No "sprint" final, Talansky foi mais forte que o polaco Rafal Majka (Bora-Hansgrohe), que reforçou, mesmo assim a condição de líder da geral.



O atleta da casa registou o tempo de 3:43.15 horas, o mesmo registo que Majka, enquanto o australiano George Bennet (Team LottoNL-Jumbo) fechou o pódio, a dois segundos da dupla da frente.



Tiago Machado (Team Katusha-Alpecin) foi o melhor português, ao cortar a meta no 28º lugar, a 5.25 minutos do vencedor. Já Ruben Guerreiro acabou em 98º, a 25.25 minutos.



Na geral, Majka comanda com um total de 19:47.57 horas, menos seis segundos que o perseguidor direto, George Bennet.



Tiago Machado segue na 23ª posição, a 10.30 minutos do polaco, enquanto Ruben Guerreiro é 105º, a 52.20.



No sábado disputa-se a sexta e penúltima etapa, um contrarrelógio de 24 quilómetros, com partida e chegada a Big Bear Lake.