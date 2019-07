Tour2019. Alpes fazem derradeira selecção de valores

Mário Aleixo - RTP Comentários 23 Jul, 2019, 08:18 / atualizado em 23 Jul, 2019, 08:18 | Ciclismo

No regresso à estrada depois do último dia de descanso, o pelotão viaja em direção ao Alpes num etapa de transição projetada para os segundos planos poderem brilhar nas fugas. A chegada em Nimes faz parte dos objetivos dos “sprinters”.



Três etapas nos Alpes quinta, sexta e sábado vão decidir o vencedor da competição.



Os portugueses têm por objetivo chegar ao final a Paris.



Na liderança da corrida está Julian Alaphilippe da Quick-Step com 1m35s de vantagem sobre o segundo classificado Geraunt Thomas, da Ineos, e 1m47s de vantagem sobre o terceiro que é Steven Kruijswijk, da Jumbo Visma.



Os portugueses ocupam as seguintes posições na classificação geral individual: Rui Costa, da UAE Team Emirates, em 57.º; Nelson Oliveira, da Movistar Team, em 96.º e José Gonçalves, da Team Katusha Alpecin, em 127.º.



Eis os líderes das restantes classificações: Montanha – Tim Wellens, da Lotto Soudal; Pontos – Peter Sagan, da Bora-Hansgrohe; Juventude –Egan Bernal, da Ineos, e por Equipas – Movistar.