Volta a Itália de 2019 parte de Bolonha, em 11 de maio

A primeira etapa do Giro do próximo ano partirá do centro de Bolonha e terminará no alto de San Luca, após uma subida de 2,1 quilómetros, com uma inclinação média de 9,7%, onde está localizado o santuário da Virgem de San Luca, sobranceiro à cidade.



Após a etapa inaugural em Bolonha, de onde o Giro apenas partiu uma vez, em 1994, a prova, uma das três mais importantes do calendário velocipédico, em conjunto com a Volta a França e a Volta a Espanha, ruma em direção ao sul do país.



A 102.ª edição do Giro, que volta a arrancar de território italiano, depois de este ano a primeira etapa ter saído de Jerusalém, termina em 3 de junho.