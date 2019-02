Volta ao Algarve: Pogacar consolida liderança e Kung vence `crono`

Lusa Comentários 22 Fev, 2019, 17:26 | Ciclismo

O campeão suíço da especialidade gastou 24.33 minutos para cumprir os 20,3 quilómetros, menos dois segundos do que o dinamarquês Soren Kragh Andersen (Sunweb) e cinco do que o belga Yves Lampaert (Deceuninck-QuickStep).



Pogacar, que fez mais 17 segundos do que Kung, passou a ter 31 segundos de avanço sobre o espanhol Enric Mas (Deceuninck-QuickStep) e 36 em relação a Kragh Andersen, enquanto Amaro Antunes (CCC) é o melhor português, na 10.ª posição, a 2.43 minutos.



A quarta e penúltima etapa corre-se no sábado, num percurso de 198,3 quilómetros, entre Albufeira e Tavira.