Vuelta. Ayuso dá favoritismo a Vingegaard e admite ajudar Almeida

Depois de ter desistido na Volta a Itália, por ter sido picado por uma abelha na zona de um olho, Ayuso surge como uma das duas apostas da UAE Emirates para lutar pelo triunfo final, assegurando que a forma como foi forçado a abandonar o Giro acabou por lhe dar motivação para a Vuelta.



“A preparação foi estranha, corri pouco, vamos ver como estou. Se puder ser uma aposta para a equipa na Vuelta, perfeito, se não, vou dedicar-me a ajudar o João Almeida. Se não for para a geral, vou tratar de o ajudar”, garantiu o espanhol, de 22 anos.



O Giro era a grande aposta de Ayuso para esta temporada, pelo que o espanhol acabou por não preparar a Vuelta “de forma específica, pois não era a opção principal”, apontando Vingegaard como “o favorito número um”.



"Vingegaard terá de ter a responsabilidade, ganhou dois Tour e é o melhor corredor depois de Tadej Pogacar. Ele deve levar o peso da corrida”, referiu Ayuso, terceiro classificado na Vuelta em 2022 e quarto em 2023, não tendo terminado o Tour de 2024 e o Giro deste ano.



Em relação ao percurso da 80.ª edição da Vuelta, que arranca no sábado na cidade italiana de Turim e termina em 14 de setembro em Madrid, Ayuso diz que “a primeira semana é a mais fácil” e que "a última semana será decisiva com as etapas asturianas de Farrapona, o Angliru e o final na Bola do Mundo [penúltima etapa]".

