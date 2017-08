Vuelta prepara entrada na alta montanha

Mário Aleixo - RTP 25 Ago, 2017, 07:26 | Ciclismo

Na véspera do regresso aos finais de etapa em alta montanha em Xorret de Catí, o pelotão enfrenta a “tirada” mais longa da “Vuelta” num terreno de sobe e desce que finaliza num circuito empedrado com passagem pelo Alto del Castllo (montanha de 3ª categoria). Uma boa oportunidade para concretizar uma fuga lançada por homens de “barba rija”.



A “tirada” de quinta-feira foi ganha pelo polaco Tomasz Marczynski, da Lotto-Soudal. Correu-se uma etapa emotiva que não deu descanso ao líder Cris Froome.

O corredor luso Ricardo Vilela andou sempre entre os primeiros e foi 16º no final, no mesmo dia em que José Gonçalves sofreu uma queda e foi obrigado a desistir.



O camisola “roja” continua a ser Christopher Froome, da Sky, que tem uma vantagem de 11 segundos sobre Esteban Chaves que é agora o 2º. Na terceira posição está Nicolas Roche, da BMC, a 13 segundos do primeiro lugar.



Na classificação geral individual no agora quarteto de portugueses destaque para Rui Costa e Nelson Oliveira que continuam a correr entre a elite.



Na geral individual Rui Costa é 18º, Nelson Oliveira (21º), Ricardo Vilela (37º) e Rafael Reis (184º).