Vuelta: Rohan Dennis faz o pleno nos contrarrelógios, Yates reforça liderança

Lusa Comentários 11 Set, 2018, 18:15 | Ciclismo

Dennis completou os 32 quilómetros entre Santillana del Mar e Torrelavega em 37.44 minutos, com o colega de equipa norte-americano Joseph Rosskopf em segundo, a 50 segundos, e o espanhol Jonathan Castroviejo (Sky) em terceiro, com o mesmo tempo.



Para o australiano, este foi o sexto triunfo em ‘cronos’ individuais esta temporada, começando nos nacionais da Austrália e passando por uma vitória na Volta a Itália, para agora fazer o ‘bis’ na ‘Vuelta’.



Depois dos bons resultados, Dennis vai abandonar a corrida para poder preparar o contrarrelógio individual e também por equipas dos Mundiais de Innsbruck, na Áustria, no final do mês.



“Vou para casa, preparar-me para os Mundiais (...) Hoje, tentei controlar no início e no fim, e mexer-me bem na secção intermédia, e correu na perfeição”, explicou o ciclista que teve de esperar bem mais de uma hora para ver confirmado um triunfo anunciado, uma vez que acabou como o único corredor a baixar dos 38 minutos.



Segundo o australiano, e mesmo sabendo “que esta era uma boa corrida”, a incerteza ainda pairava sobre os tempos de Castroviejo, “sempre um bom indicador de forças por comparação”, mas também do polaco Michal Kwiatkowski (Sky), quarto.



No dia da terceira vitória em etapas da BMC, juntando o ‘bis’ de Dennis a um triunfo do italiano Alessandro de Marchi, o português Nelson Oliveira (Movistar) voltou a estar em bom plano, ao ser sétimo, a 1.05 minutos do vencedor.



Numa etapa vista como antecâmara dos Mundiais, o corredor português, quarto classificado no ‘crono’ do campeonato do mundo 2017, registou novo ‘top 10’, depois de ter sido quarto na primeira etapa.



Oliveira segurou o 75.º posto na geral, enquanto Tiago Machado (Katusha-Alpecin) foi 48.º na etapa e caiu para 85.º, e José Mendes (Burgos-BH) cedeu uma posição na geral, para 100.º, ao ser 93.º.



Depois de selado o triunfo na etapa, os primeiros classificados da geral lutaram para fazer a diferença e tentar ‘abanar’ a liderança de Yates, mas foi o britânico a sair reforçado do primeiro dia da terceira e última semana da prova.



Ao registar o 13.º melhor tempo, Yates aumentou para 33 os segundos de vantagem para o espanhol Alejandro Valverde (Movistar), enquanto Steven Kruijswijk (LottoNL-Jumbo), outro dos vencedores do dia, foi quarto e subiu ao terceiro lugar, a 52 segundos.



O colombiano Nairo Quintana (Movistar) caiu para quarto, a 1.15 minutos, enquanto o espanhol Enric Mas (Quick-Step Floors) é quinto, a 1.30, e o colombiano Miguel Ángel López (Astana) sexto, a 1.34.



Na quarta-feira, a 17.ª etapa liga Getxo a Balcón de Bizkaia em 157 quilómetros, com uma etapa dura de montanha e chegada em alto a testar mais uma vez os candidatos à vitória final.