CAN2021. Egito de Queiroz vence com golo de Salah, Nigéria garante apuramento

Um golo solitário do avançado egípcio Mohamed Salah deu hoje o triunfo à seleção orientada pelo português Carlos Queiroz sobre a congénere da Guiné-Bissau, na Taça Africana das Nações (CAN) de futebol, com a Nigéria a garantir o apuramento.