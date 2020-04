Covid-19. Burnley prevê perdas de 50 milhões de libras

Em comunicado, o clube do meio da tabela no campeonato inglês (10.º) explica que perderá cinco milhões de libras (cerca de 5,7 milhões de euros) nas receitas dos jogos que ainda teria em casa, e 45 milhões (51,1) dos direitos televisivos.O Burnley diz ainda que é de admitir que outros clubes da "Premier League" enfrentem perdas na ordem dos 100 milhões de libras (cerca de 114 milhões de euros) devido à crise sanitária que parou quase todas as competições desportivas mundiais.”, sublinhou o presidente Mike Garlick, acrescentando que não é um problema apenas do Burnley, mas de “todo o ecossistema do futebol” e de outras atividades que dele se alimentam.Na sexta-feira, a Liga inglesa adiou o recomeço para uma altura em que seja apenas “seguro e apropriado” fazê-lo, devido à pandemia da covid-19, descartando a possibilidade de o regresso da competição acontecer no início de maio.

“Ficou definido que a Premier League não recomeçará no início de maio – e que a época de 2019/20 só regressará quando for seguro e apropriado fazê-lo”, referiu o organismo, em comunicado, após uma reunião com os clubes.