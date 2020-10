Covid-19: Montpellier revela que 10 dos 12 casos positivos deram negativo em novos testes

O clube esclareceu ainda que os dois casos que repetiram o teste positivo são um jogador do plantel e outro da equipa técnica, sem mencionar os seus nomes.



O Montpellier tinha anunciado horas antes, através de um comunicado, 12 casos positivos do novo coronavírus entre os jogadores e membros da equipa técnica e que iria realizar novos testes ao grupo de trabalho.



Mais informou o Montpellier, que conta com o defesa português Pedro Mendes no plantel, que todos os elementos que testaram positivo tinham sido colocados em isolamento, cumprindo os protocolos sanitários previstos.



A equipa, que está quinto lugar no campeonato, tem jogo marcado com o Mónaco, de Gelson Martins e Florentino, para domingo, em partida referente à sétima jornada da Liga francesa.



A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e noventa e três mil mortos e mais de 38,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.



A França tem registados pelo menos 33.125 mortos e mais de 809 mil casos.