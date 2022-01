Dortmund goleia Friburgo para a Liga alemã e reforça segundo lugar

A equipa que o Sporting afastou da Liga dos Campeões está a passar por um bom momento a nível interno e chega aos 40 pontos, a três do Bayern, que joga sábado em Colónia.



O Friburgo é quarto, com 30 pontos, menos um que o Hoffenheim, e arrisca-se a descer alguns lugares este fim de semana, já que tem vários adversários muito próximos.



O internacional português Raphael Guerreiro foi titular, no lado esquerdo da formação anfitriã, e viu os dois primeiros golos serem construídos do lado oposto, ambos concluídos pelo belga Thomas Meunier, a passe de Julian Brandt (14 e 29 minutos).



O norueguês Erling Haland praticamente resolveu o jogo com o 3-0, aos 45+1.



O bósnio Ermerin Demirovic ainda reduziu, aos 61, após o que Halland voltou a 'faturar', aos 75, no que é já o seu 15.º no campeonato, apenas superado pelo polaco Robert Lewandowski (20) e pelo checo Patrick Schick (17).



Ainda houve tempo para o 5-1, golo de Mahmoud Dahoud aos 86 minutos.