Manchester City bate Olympiacos e apura-se para os oitavos da Champions

Um golo de Phil Foden, aos 36 minutos, foi suficiente para o conjunto inglês selar a oitava presença consecutiva na fase a eliminar, numa série iniciada na temporada 2011/12.



Os ‘citizans’, que têm como melhor registo a presença nas meias-finais em 2015/16, somaram o quarto triunfo em quatro embates, registo bem diferente do da ‘Premier League’, na qual seguem no 13.º posto, com os mesmos 12 pontos, mas em oito jogos.



Por seu lado, o conjunto comandado por Pedro Martins, que quase não rematou, manteve-se no terceiro lugar, com três pontos, a três do FC Porto, segundo classificado, e com mais três do que o Marselha, quarto, dois conjuntos que se defrontam hoje em França.



Se os gregos ficaram mais longe dos ‘oitavos’, o Shakhtar Donetsk, de Luís Castro, teve nova jornada para esquecer face aos alemães do Borussia Mönchengladbach, no Grupo B: depois do 0-6 caseiro, um 0-4 na Alemanha, para um total ‘absurdo’ de 0-10.



Lars Stindl, aos 17 minutos, de grande penalidade, os suíços Nico Elvedi, aos 34, e Breel Embolo, aos 45+1, e o sueco Oscar Wendt, aos 77, apontaram os tentos dos germânicos, que reforçaram a liderança do agrupamento.



Os germânicos somam oito pontos, contra quatro do Shakhtar, quatro do Real Madrid e dois do Inter Milão, sendo que espanhóis e italianos se defrontam em San Siro.



Além do City, garantiram a qualificação, na terça-feira, Chelsea, Sevilha, FC Barcelona e Juventus.