Roma empata com Atalanta e Nápoles goleia Lazio na Serie A

No jogo disputado em Roma, o médio ucraniano Ruslan Malinovsky adiantou a Atalanta, aos 26 minutos, respondendo a formação da casa já na segunda parte, aos 75, por intermédio do ex-benfiquista Bryan Cristante, seguindo a Roma no sétimo lugar da Serie A (55 pontos) e o rival no terceiro posto (65 pontos).



Já no rebatizado estádio Diego Maradona, o Nápoles - com o internacional luso Mário Rui no banco - goleou a Lazio 5-2, defendendo o quinto lugar (63 pontos) face ao mais direto perseguidor, o opositor de hoje, que é sexto com 58 pontos, mas tem menos um jogo disputado.



Insigne (sete e 53 minutos), Politano (12), Mertens (65) e Osimhen (80) fizeram os golos dos napolitanos, enquanto Immobile (70) e Milinkovic-Savic (74) marcaram para os forasteiros.



A Seria A é liderada pelo Inter Milão (76 pontos), que é seguido por AC Milan (66) e por Atalanta e Juventus, ambas com 65 pontos.