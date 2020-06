Vizela renova com André Soares por mais uma temporada

O médio ofensivo português, de 30 anos, que na presente temporada na equipa minhota alinhou em 25 jogos e apontou 11 golos, sendo um dos melhores marcadores do plantel, vai assim cumprir terceira temporada consecutiva no emblema vizelense.



"É com enorme orgulho que vou continuar a defender o clube e a cidade de Vizela. Queria agradecer todo o apoio que sempre nos deram. Apesar da temporada atípica, conseguimos atingir os nossos objetivos. O trabalho não acaba aqui. Vamos à procura de mais e de novos sonhos", disse o médio em declarações ao site do clube.



André Soares, que faz parte da sua formação no Sporting de Braga e Benfica, conta no seu currículo com passagens por Marítimo, Gil Vicente, Famalicão, Servette, da Suíça, entre outros.



Além desta renovação com André Soares, o emblema vizelense já tinha anunciado a continuidade do guarda-redes Ivo Gonçalves, dos avançados Diogo Ribeiro, Tavinho e Kiko Bondoso, dos médios Ericsson e Zag, dos defesas Kiki e João Pedro e a contratação de Richard Ofori, lateral esquerdo ex-Fafe.



O Vizela, a par do Arouca, foi indicado pela Federação Portuguesa de Futebol para a subida à II Liga Portuguesa de Futebol, depois do Campeonato Portugal, onde militava, ter sido interrompido, devido à pandemia de covid-19.



À data da suspensão da prova, o Vizela liderava a Série A com 60 pontos (mais oito que o segundo classificado Fafe), enquanto o Arouca estava em 1º lugar na Série B com 58 pontos (mais oito que o Lusitânia de Lourosa).