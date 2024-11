Foto: DR

De Faro para Londres, Gabriel Antunes é uma estrela em ascensão, no cinema europeu. O jovem ator luso-americano integra o elenco do filme ''Hey Joe'' do realizador Claudio Giovannesi, em cartaz nas salas de cinema em Itália.



Gabriel Antunes partilha a persoangem com o ator norte-americano James Franco. Escolhido de entre uma lista talentos, Gabriel Antunes acredita que falar português fez a diferença, em entrevista à jornalista Margarida Vaz, disse que espera agora que o filme chegue aos cinemas portugueses.