Cantor Tony Carreira condecorado por Marcelo em Paris

O presidente da República condecorou o cantor Tony Carreira com o grau de comendador da Ordem do Infante D. Henrique.

Uma homenagem ao homem e ao músico, mas também ao símbolo de uma das maiores comunidades portuguesas da diáspora, a francesa.



A cerimónia aconteceu na embaixada de Portugal, em Paris.



Marcelo Rebelo de Sousa destacou a "presença afetuosa" do cantor junto das comunidades de emigrantes portugueses, em particular nas obras sociais e testemunhos de solidariedade em França.



Não foi a primeira vez que Tony Carreira foi condecorado em França. Em 2016, o cantor recebeu do Estado francês a condecoração de Cavaleiro da Ordem das Artes e das Letras.



O autor e compositor, emigrado em França, agradeceu a distinção do Presidente português, e disse que quer acreditar que as coisas que fez devem ser mais importantes do que a música.