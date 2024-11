"Celebridade dos gladiadores". Encontrado raro punho de faca romana em Inglaterra

O punho de faca romana mostra um “gladiador musculado e secutor com equipamento pesado, incluindo um escudo, espada e capacete, com visibilidade limitada”.





Frances McIntosh, curadora de coleções da English Heritage para Muralha de Adriano e zona do Nordeste, acredita que "a estatueta poderia ser um gladiador específico, pois representa alguém canhoto, o que era considerado um sinal de azar na época".







“Pode ser um gladiador muito específico, tanto por ser canhoto e porque os gladiadores faziam parte da cultura de celebridades no mundo romano”, alega McIntosh. “Os pladiadores eram gladiadores grandes e individuais e, se ganhassem várias lutas, tornar-se-iam muito conhecidos”.







Desta forma, o cabo produzido em liga de cobre “fornece novas provas de que o status de celebridade dos gladiadores se estendeu e difundiu até a borda do Império Romano” na antiga Bretanha, explica a curadora.





Isto porque é “raro encontrar memória de gladiadores na Grã-Bretanha” e "esta peça tão bem preservada e interessante é particularmente notável. É incrível, está absolutamente intocada", acentua McIntosh.









Cabo de faca romana | Phil Wilkinson / English Heritage via Reuters







McIntosh disse que, apesar de serem escravizados, os gladiadores poderiam tornar-se "grandes celebridades" com "carisma sexual" e eram uma "parte integrante da vida cultural romana".



“Há muitos rumores de que mulheres da elite romana se apaixonarem por gladiadores”, revela a curadora.







Também explica que os gladiadores nem sempre lutavam até a morte: “Treinar um gladiador era um grande investimento. Eles não podiam estar sempre a morrer".





Cabo de faca romana encontrado no rio Tyne, em Corbridge Roman Town, Northumberland | Phil Wilkinson - English Heritage via Reuters







Os combatentes e as lutas nas arenas inspiraram muitas peças cerâmicas, copos de vidro, lucernas e estatuetas, perpetuando a memória da cultura do Império Romano.





“Mesmo agora, quase dois mil anos depois, o fascínio em torno dos gladiadores persiste”, sublinha McIntosh.





O cabo foi descoberto na década de 1990 perto do sítio romano de Corbridge, mas permaneceu guardado na reserva e nunca foi exibido ao público. Agora, com o impulso do novo filme de de Ridley Scott, Gladiador II, a English Heritage exibirá o punho da faca na Corbridge Roman Town em 2025, ao lado de outras descobertas do Tyne.