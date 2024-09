Crise na habitação é mote para um festival

Foto: Gonçalo Costa Martins - Antena 1

Um festival que começou esta semana em Lisboa, com um programa que inclui intervenções artísticas e debates, sobre o problema da falta de casas, que afeta muitas famílias na capital portuguesa.



Dentro do programa está o projeto “Passa Cá em Casa”, que apresenta performances e instalações em casas particulares.



A repórter Sandy Gageiro visitou uma delas, na freguesia de Arroios.



Até 6 de outubro, o público é convidado a assistir e participar neste festival, que pretende abordar a crise da habitação na cidade de Lisboa.



Para este sábado, foram agendadas manifestações em 22 cidades portuguesas, precisamente para contestar o difícil acesso a casas a preços compatíveis com os rendimentos no país.



São protestos convocados pelo movimento Casa Para Viver.