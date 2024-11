Exodus Aveiro Fest inspira com exemplo de conceituados profissionais da imagem

Com um trabalho focado na crise climática e globalização, já premiado pelo World Press Photo (2021), o fotógrafo e realizador esloveno Ciril Jazbec destaca-se com o `Dream to Cure Water", um documentário que explora a escassez de água nos Himalaias, Alpes e Andes.

Este festival internacional de fotografia e vídeo de viagem e aventura, que decorre no Centro de Congressos de Aveiro, vai contar igualmente com Marcel Mettelsiefen, cineasta documental e diretor de fotografia que abordará as temáticas que o levou a vencer quatro Emmy, três BAFTAs e ter sido nomeado para Óscar na categoria de `Melhor Curta Documental`.

Realce também para a fotografa e documentarista de vida selvagem indiana Aishwarya Sridhar, a mais jovem vencedora dos prémios Sanctuary Asia-Young Naturalist Award e International Camera Fair.

"Este evento de destaque reúne alguns dos melhores fotógrafos e videógrafos/filmmakers do mundo, com o propósito de sensibilizar o público para questões sociais e ambientais através da imagem. Além disso, o festival inspira os seus participantes a adotarem uma postura mais consciente e ativa, tanto a nível individual como coletivo", destacou, à Lusa, Bernardo Conde, diretor do Exodus.

Os artistas, fotógrafos, aventureiros, viajantes e defensores de causas sociais e ambientais que tradicionalmente completam o painel do Exodus partilham as suas experiências e histórias "com o objetivo de fomentar a mudança e promover uma maior consciencialização sobre os problemas que afetam o nosso mundo".

O programa principal contempla igualmente o fotografo norueguês Jonas Bendiksen, "reconhecido pela forma inovadora como explora histórias humanas", e o fotojornalista francês Eric Bouvet, cinco vezes premiado no World Press Photo, e com amplo trabalho na cobertura de conflitos e acontecimentos históricos.

"Este é um evento culturalmente marcante e especialmente relevante num período de egoísmos e individualismos crescentes, bem como o aumento de conflitos transmitidos em tempo real. Perante estes factos, torna-se imprescindível dar voz a estas histórias de forma humana e desprovida de sensacionalismo, oferecendo uma perspetiva abrangente e próxima das realidades locais, vividas e sentidas na primeira pessoa", acrescenta Bernardo Conde.

De fora de Portugal chegam igualmente os fotógrafos espanhóis Ricardo Garcia Vilanova e Andrea Font, o suíço Martin Bissig e o italiano David Monteleone, aos quais se junta a lusa Patricia de Melo Moreira.

"O Exodus Aveiro Fest procura semear uma consciencialização mais profunda, acreditando que só é possível construir uma sociedade melhor com informação rigorosa e com um respeito genuíno pela dignidade humana. O festival tem como objetivo criar pontes que nos aproximem, reforçando a nossa humanidade comum", valoriza Isabel Gonçalves, produtora do acontecimento.

O Exodus, que vai contar com uma mesa-redonda com os intervenientes principais, principia na noite de sexta-feira com palestras, conversas e projeção de filmes e documentários, incluindo ainda na programação uma parte destinada aos talentos portugueses da imagem e uma outra com relatos de viagem, em parceria com a ABVP - Associação de Bloggers de Viagem Portugueses.

"O painel de oradores vai abordar a realidade da humanidade contemporânea -- uma humanidade diversificada, que habita lugares distintos, vive de formas únicas e enfrenta desafios complexos. O Exodus Aveiro Fest lança sementes para contribuir para uma sociedade mais consciente e solidária", completa Isabel Gonçalves.

Os bilhetes para o festival custam 85 euros e podem ser adquiridos em www.exodusaveirofest.com