FEST 2024 mostra 268 filmes em Espinho

O certame do distrito de Aveiro e da Área Metropolitana do Porto decorre até 1 de julho, com mais de 170 filmes nas diferentes áreas competitivas, entre curtas e longas-metragens, 25 de produção portuguesa, para a competição nacional.





Fernando Vasquez é o diretor desse certame do distrito de Aveiro e da Área Metropolitana do Porto e afirmou que a referida tendência já se fazia notar em edições anteriores, mas assume este ano uma dimensão mais evidente, tanto ao nível da realização como das temáticas abordadas.



“Há uma tendência clara para cada vez recebermos mais filmes realizados por mulheres e com temas femininos, e o FEST até é privilegiado nessa matéria, porque foi testemunhando essa evolução de ano para ano, de forma natural”, declarou à agência Lusa o diretor do evento.



O cinema feminino revela-se assim “mais interessante, porque, mesmo quando revisitado, adota sempre uma perspetiva diferente, mais original e mais fresca”.



No festival de 2024, em concreto, muitas das obras em competição até 1 de julho evocam aspetos relacionados com a maternidade, como é o caso no filme “Leite”, em que a neerlandesa Stefanie Kolk conta a história de uma mulher que perde o bebé pouco antes do parto e, com o corpo preparado para amamentar, enfrenta questões complexas na tentativa de doar o seu leite.



O filme de abertura do FEST, “Filhos”, do dinamarquês Gustav Möller, também reflete sobre o comportamento de uma funcionária prisional que passa a ter à sua guarda o responsável por um crime contra o seu próprio filho.







O FEST exibe filmes dirigidos numa proporção de homens e mulheres em “paridade quase total”.