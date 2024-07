Festival Jardins do Marquês abre com Juan Luis Guerra

Ao longo das próximas sete noites, o festival vai contar com atuações de músicos como Stacey Kent e Danilo Caymmi, Adriana Calcanhotto, Toquinho, Camané e Mário Laginha, António Zambujo e Yamandu, Costa Cristina Clara, Joana Alegre, Leo Middea, Batida e Bonga, Martim Seabra, e bandas como Los Romeros, Kriol Kings, Tabanka Djaz, Blue & White Duet e o projeto português Jazz & Poetry Ensemble.Patti Smith atua no domingo, com o guitarrista e autor Lenny Kaye, com quem colabora desde 1971, além do baterista Jay Dee Daugherty, do baixista e teclista Tony Shanahan e do guitarrista Jackson Smith, filho da cantora.A quarta edição do festival organizado pela promotora Música no Coração termina no dia 10 de julho com o cantor Djavan.